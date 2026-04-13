久光製薬 [東証Ｐ] が4月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比0.2％減の239億円になった。なお、27年2月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.9％減の73.2億円となり、売上営業利益率は前年同期の12.7％→10.9％に低下した。 株探ニュース