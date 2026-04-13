ＰＲＴＩＭＥＳ [東証Ｐ] が4月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比92.8％増の36.1億円に拡大したが、27年2月期は前期比10.3％減の32.3億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を13.6円→13.8円(前の期は10.3円)に増額し、今期も前期比3円増の16.8円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の6.2億円に急拡大し、売