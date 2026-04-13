アークス [東証Ｐ] が4月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比9.2％増の191億円になり、27年2月期も前期比2.3％増の196億円に伸びを見込み、6期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を80円→82円(前の期は74円)に増額し、今期も82円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.5