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13日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ161337 -23.1 53100 ２. 日経Ｄインバ 26919 -23.64207 ３. 野村日経平均 17806 -38.6 59160 ４. 楽天Ｗブル 10762 -31.1 63230