新光商事 [東証Ｐ] が4月13日大引け後(15:35)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の10億円→15億円(前の期は5.7億円)に50.0％上方修正し、増益率が73.0％増→2.6倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の2.6億円の黒字→7.6億円の黒字(前年同期は5.9億円の赤字)に2.9倍増額した計算になる。 業