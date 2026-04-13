13日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比22.6％減の3131億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同26.3％減の2469億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ国債先物ダブルイン 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００半導体 、グローバルＸ半導体ＥＴＦ 、グローバルＸ中