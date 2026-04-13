明日4月14日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」3時間スペシャル。ゲストは綾瀬はるか、當真あみ、妻夫木聡、佐藤浩市、山里亮太（南海キャンディーズ）、高橋成美、塩粼太智（M!LK）、賀屋壮也（かが屋）、荒川（エルフ）。■身近に起きた大爆発 高橋成美、M!LK・塩粼太智ら豪華ゲストが再現VTRで熱演フライパンや炊飯ジャー、レンジの使い方を間違えて大爆発。家の中に潜む身近な危険エピソ