NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。阪神は、郄橋遥人投手と早川太貴投手を抹消しました。郄橋投手は前日12日の中日戦で、今季3試合目の先発登板。初戦でも完封勝利をあげていましたが、この日も9回10奪三振無失点の完封勝利としました。同じく抹消となった早川投手は、ここまで5試合にリリーフ登板し防御率6.35をマーク。開幕から3試合はいずれも無失点に抑えていましたが、直近2試合ではいずれも2失点。8日のヤク