フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が11日、自身のブログを更新。「我が家の庭のツツジが満開」になったことを報告し、広々とした庭にビビッドなピンク色のツツジの花が咲き誇る自宅ショットを公開した。【写真】「うわぁぁぁぁぁぁぁ!!見事です」広々とした自宅庭で咲き乱れるツツジ披露の高橋英樹ツツジは長く育てているものだといい、「長年の間に枯れたところは新しい木になっていますがそちら