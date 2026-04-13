阪神は１３日、高橋遥人投手（３０）と早川太貴投手（２６）の出場選手登録を抹消した。自身初の開幕ローテ入りを果たした高橋は、ここまで３試合に先発して２勝０敗。１２日・中日戦（バンテリン）では９回５安打無失点で今季２度目の完封勝利を挙げ、防御率はリーグトップの０・３８を記録していた。また、開幕から主にロングリリーフを務めてきた早川は、ここまで５試合に登板して防御率６・３５。８日・ヤクルト戦（甲子