俳優の風吹ジュンさんが13日、「その“もの忘れ”アルツハイマー病かも」疾患啓発活動発表会に登壇しました。 【写真を見る】【 風吹ジュン 】私生活では4人の孫を持つおばぁちゃん標高2999メートル登頂パワフルさに会場どよめき製薬会社が主催する本イベントで新アンバサダーに就任した風吹さん。24日から放映される新ＣＭでは「アルツハイマー病の疑いのある、物忘れが増えてきたおばぁちゃん」役を演じました。普段