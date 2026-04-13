オードリーの春日俊彰が、モノマネのショーパブで働いていた際のエピソードを披露。出演者だけでなく店員としての意外な裏方仕事に注目が集まった。【映像】春日が働いていたショーパブ実際の店内『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。4月10日の放送では、講師としてみなみかわが