【ワシントン＝橋本潤也、イスラマバード＝溝田拓士】米国とイランの戦闘終結に向け、パキスタンで開かれた協議は夜を徹して断続的に行われたが、合意は得られなかった。トランプ米大統領は再びイランへの圧力を強め、イランも反発を続けている。再び中東地域で軍事的な緊張が高まる恐れがある。米国の代表団を率いたバンス副大統領は現地時間１２日朝、協議を終えて記者団の前に姿をみせ、「２１時間の協議で多岐にわたる実質