ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が13日、TOKYOFM「BlueOcean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。解説中のワードについて語った。代打MCのサッカー解説者・中西哲生氏から「解説が素晴らしくて。すごく新しいなと思って。ロジックで話されてる」と競技中の解説をべた褒めされた高橋さん。「“こんな演技宇宙一です”って。これは瞬間