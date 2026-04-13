大相撲の元幕内で先場所を最後に現役を引退し、若者頭に転身した千代丸（３４）＝九重＝が１３日、“転身後初出動”を行った。夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新弟子運動能力検査を補助した。検査後の撤収作業など、他の若者頭たちと業務を終えた。２日に九重親方（元大関千代大海）と引退会見を行ったが、この日は協会ジャンパー姿で登場した。「大変だなと思います。地道にやっていきます」と話した。現役時代はＳ