4月11日、女優の新木優子が元Hey！Say！JUMP・中島裕翔との結婚を発表した。美男美女カップルの誕生は祝福に沸いたが、SNSでは、新木が見せていた “ある癖” が話題にのぼっている。それは、2023年12月17日に放送された『情熱大陸』でのこと。20代最後を迎えた新木を、1年にわたって密着したなかで、タイ・バンコクでの様子もオンエアされた。注目が集まったのは、プライベートで食事した際の新木の仕草だ。「密着時、取材陣