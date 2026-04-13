朝はきれいだったのに、気づけば目の下がにじんでいる…。そんな“パンダ目悩み”に終止符を打ちたい人に注目されているのが、KATEの耐久アイメイクライン。今回はマスカラ・アイライナー・リムーバーの３アイテムを実際に使い、リアルな仕上がりと落ちにくさを検証しました。泣いてもこすってもにじみにくい。“膜で守る”マスカラマスカラがにじむ原因は、皮脂やベースメイクの油分がまつ毛に移ること。そこに着目して作られたの