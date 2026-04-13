「優しい人だから大丈夫」と思っていたのに、なぜか関係が進まない。そんな経験はありませんか？実は、優しさだけでは男性に本命視されているかどうかは判断できません。大事なのは、“誰にでも”なのか“あなただけに向いているか”。その違いです。“誰にでも優しい”は本命とは限らない店員さんにも、友人にも、誰に対しても優しい人。一見魅力的ですが、その優しさは性格の一部であって、特別な感情とは別のものです。本命サイ