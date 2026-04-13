理由ははっきりしないのに、なんとなく体が重い。気分の波や眠りにくさ、疲れやすさが続いていませんか？40代以降に増えるこうした変化は、“ホルモンバランスの揺らぎ”が関係していることも。見えにくい変化だからこそ、仕組みを知り、整え方を見直すことが大切です。“不調の正体がつかめない”理由更年期に差しかかると、女性ホルモンの分泌はゆるやかに変化していきます。しかしその変化は一定ではなく、日によって揺らぎがあ