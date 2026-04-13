4月20日発売の「non‐no」(ノンノ／集英社）6月号の特別版表紙に、目黒蓮（Snow Man）がシャツスタイルの春らしく爽やかなビジュアルで登場。 8ページにわたる特集では、“俳優としての顔”と“プライベートの素顔”の両面からその魅力に迫る。【写真】Snow Man目黒蓮、爽やか春コーデでリラックス「LEE」特別版で単独表紙に4月29日公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』で主人公の坂本太郎役を務め、140kg の“ふくよかな坂本”