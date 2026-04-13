5月15日より公開予定の映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』より、恋人から家族へと関係を変えた2人の女性の葛藤を映し出す予告映像が公開された。【動画】恋人から家族へ『チェイサーゲーム W 水魚の交わり』樹と冬雨の変化を描く予告映像本作は、ゲーム業界のリアルと女性同士の恋愛を繊細に描いたドラマシリーズ『チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ』『チェイサーゲームW2 美しき天女たち』を映画化するガー