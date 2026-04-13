アニメ『忍たま乱太郎』第1シリーズ初回放送日“忍たまの日”を記念し、4月10日・11日の2日間、「『忍たま乱太郎』スペシャルイベント 感謝の集い Sakura祭2026」が開催。初日は高山みなみ、田中真弓、一龍斎貞友、関俊彦ら声優陣10名が登場。2日目は成田剣、保志総一朗ら声優陣と、渡辺和貴、湯本健一らミュージカル俳優が共演し会場を沸かせた。【写真】乱太郎、きり丸、しんべヱがノリノリでダンス！記念すべき“忍たまの日