元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が、登録者数１１万人を超える自身の公式YouTubeチャンネル「イガちゃんねる - 人生は旅だ -」の名前を冠した協賛試合「イガちゃんねるDAY with uFit」を、5月28日のヤクルト・西武戦（神宮）で初開催する。当日は、山本萩子チャンネルアシスタントとともに野球観戦ができる「VIP向けプラン」や「特別観戦プラン」を用意。会場でオリジナルグッズの販売も実施する。「プロ野球界異例ヤク