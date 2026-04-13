１４日の中日戦（豊橋）に先発する広島の森下暢仁投手が１３日、マツダスタジアムで投手指名練習に参加した。この日はキャッチボールなどで最終調整。チームは雨天中止を挟み３連敗中だが「ここからじゃないですか。やっていくだけだと思う。勝たないといけないのは変わりない」と力強く意気込んだ。前回登板の６日・巨人戦（マツダ）は７回途中６安打２失点で今季初勝利を挙げた。今季初対戦となる中日打線だが「つながったら