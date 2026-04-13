上沼恵美子が、2026年10月26日・27日の2日間、大阪・フェスティバルホールにてコンサートを開催することが決定した。同会場での公演は約8年ぶり。今回のコンサートでは最新曲の披露をはじめ、これまでの代表曲やトークも交えたステージとなりそうだ。昨年、約5年半ぶりとなる新曲として6月18日に発表されたシングル「人生泣き笑い」は、人生の喜びや哀しみを包み込むような温かさと、長いキャリアを重ねた今だからこそ表現できる“