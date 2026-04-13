演歌歌手の竹島宏が１３日、東京・日の出ふ頭で２５周年記念曲「純愛」（１５日発売）リリースイベントを行った。２３年に「恋人の聖地親善大使」に任命された竹島はこの日、航路がハート形であることから「恋人の聖地」に認定されている東京湾クルーズ・シンフォニー号の船上で同曲を熱唱。これまでの失恋などの悲恋の内容から一変し、ハッピーなメッセージソングに「歌唱の回数を重ねるごとに歌の世界にはまって、僕自身も幸