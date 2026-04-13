(P)&(C) SOURCE MUSICLE SSERAFIMが、5月22日午後1時に2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』 pt.1をリリースすることを発表した。4月24日には先行してリードシングル「CELEBRATION」がリリースされる。今作は2023年5月にリリースした1stスタジオアルバム『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりのスタジオアルバムとなる。『PUREFLOW』 pt.1では5人のメンバーが恐怖心を受け入れ、自分と向き合う過程で経験した変化と成長を描いている。デビ