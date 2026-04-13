女優の風吹ジュンが１３日、都内で「その“もの忘れ”アルツハイマー病かも」疾患啓発活動発表会に登場した。同活動のアンバサダーに就任した風吹は「アルツハイマー病は認知症の可能性が高くなるってことで、私も古希（７０歳）をとっくに超えている。先輩の方ではアルツハイマーのために入院されて、寝たきりになったっていう深刻な話も聞いたりしますので、人ごとではない思い」とうなずいた。プライベートでは、趣味で登