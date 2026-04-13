レッドブルグループ入りという転換期を支え自ら辞意を表明RB大宮アルディージャは4月13日、代表取締役社長を務める原博実氏が退任すると発表した。本人の辞意を受けて臨時株主総会を開催し、正式に決議された。後任にはマーク・オーブリー氏が代表取締役社長兼CEOとして就任する。原氏は現役時代に三菱重工などで活躍し、日本代表としても国際Aマッチ75試合に出場した経歴を持つ。引退後は浦和レッズやFC東京の監督を歴任し、