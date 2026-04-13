「仮面ライダーギーツ」主演などで知られる俳優の簡秀吉(23)が、芸能事務所「株式会社MR8」に所属したことが13日、分かった。同事務所の公式SNSなどを通じて発表された。MR8の公式Xで「この度、簡秀吉 （かん ひでよし）が弊社に所属することとなりました。今後とも、変わらぬ応援のほどよろしくお願いいたします」と伝えられた。京都府出身の簡はAbemaTVの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。」でデビュー。202