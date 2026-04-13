13日の天気は東北〜近畿で日差しが届き、広く5月並みの陽気となりました。これまでの一日の天気を振り返ります。■13日も広く初夏の陽気に11日(土)は静岡で今年初めての真夏日（30.3℃）、東京でも今年初めての夏日（27.3℃）を観測するなど、季節外れの暑さとなりました。13日(月)も東北南部〜近畿の広い範囲で初夏のような陽気となり、今年一番気温が上がった所もありました。【13日の最高気温（）内は季節感】（15時まで）山形