阪神の高橋遥人投手（30）が13日、出場選手登録を抹消された。9年目で初めて開幕ローテーション入りを果たした左腕はここまで3試合に登板して2完封を含む2勝、防御率0・38はリーグトップ。12日の中日戦（バンテリンドーム）でも123球を投げて完封していた。入団以来、度重なる故障に苦しんできた高橋は今季初めて中6日で中日戦に臨んだ。長いシーズンを見据えて、登板間隔を空けてローテーションに復帰させるとみられる。最