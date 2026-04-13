経団連の小堀副会長は、中東情勢の悪化を受けて、政府が原油調達の多様化をリードすることが重要だとの考えを示しました。経団連・小堀秀毅副会長（旭化成会長）「今後の原油調達・多様化を国をあげてリードして、我々企業がそれをどういうふうな形で社会に、日本経済にとって需要の必要なところにどう配分していくのか、国をあげてとりまとめていく、そういう重要な局面にきているんじゃないか」小堀氏は「日本経済はいい流れが出