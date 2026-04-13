俳優・山粼賢人さん、藤木直人さんがuno ヘアケア新CM発表会に登壇しました。【写真を見る】【 山粼賢人 】 ?親戚のおじ?藤木直人の?手厚い釣りサポート?に感謝「僕はただ食べてただけ」大河ドラマ主演も祝われる3回目の共演で、公私共に親交がある2人。山粼さんはCM撮影を振り返ると?藤木さんにお会いしたのが意外と久々だったので、近況報告とか話しすぎて、（話し途中にスタッフから）「すいませんお願