NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。中日は、味谷大誠選手とカリステ選手を登録抹消しました。プロ5年目の味谷選手は、3月31日に今季初昇格すると、4日のヤクルト戦に7回の守備から出場。8回には今季初打席でショートへの内野安打を放ちました。今季は2試合に出場し、3打数1安打、打率.333という内容でした。来日4年目のカリステ選手は、開幕1軍スタートで、3月27日の広島との開幕戦には「1番・ライト」でスタメン出場。その後