JR東日本は、対象の特急列車が平日限定で50％割引となる商品を設定する。乗車日、列車、区間、席数限定で、「えきねっと」限定で取り扱う。設定するのは、乗車券と特急券がセットで50％割引となる「特急トクだ値スペシャル28」と、特急券が50％割引となる「在来線チケットレス特急券（トク値スペシャル28）」の2種類。「特急トクだ値スペシャル28」の対象列車は、「スペーシア日光」、「きぬがわ」、「いなほ」、「しらゆき」。一