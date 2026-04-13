マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、フランス代表FWラヤン・シェルキを絶賛した。プレミアリーグ第32節が12日に行われ、マンチェスター・シティはチェルシーと対戦。51分にシェルキのクロスからニコ・オライリーが頭で先制点を決めると、57分には再びシェルキの巧みなパスからマルク・グエイが追加点をマーク。さらに、68分にはジェレミー・ドクがダメ押しゴールを挙げ、3−0で快勝した。この