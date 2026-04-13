北海道北広島市で、住宅を解体する作業をしていた40代の男性作業員がブロック塀の下敷きになりました。男性は心肺停止の状態で搬送され、その後、死亡が確認されました。事故があったのは、北広島市山手町6丁目の住宅の解体工事の現場です。4月13日午前11時すぎ、「40代男性が塀に挟まれた」と消防を通じて警察に通報がありました。 この事故で、40代の男性作業員が心肺停止の状態で搬送され、病院で死亡が確認されました。警