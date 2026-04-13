モデルの桜井美悠さんは4月12日、自身のInstagramを更新。子どもと花見をする様子を公開し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】親子で花見をする桜井美悠「二人とも可愛すぎです」桜井さんは「満開の桜〜」とつづり、11枚の写真と2本の動画を投稿。桜が咲いた公園にレジャーシートを敷いて花見をしています。桜井さんは手作りの弁当を持参したようです。子どもは顔出しで写っていますが、仲のいい親子の様子にほっこりとします。