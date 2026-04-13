ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が13日、TOKYOFM「BlueOcean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。元ペアだった選手について語った。12歳でソロ競技からペア競技に転向した高橋さん。過去には“りくりゅう”ペアの木原龍一ともペアを組んだことがあることから、代打MCのサッカー解説者・中西哲生氏に木原とはどのような選手だったか質