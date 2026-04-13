ソフトバンク今宮健太内野手（34）が13日、早々に再始動した。11日の日本ハム戦で左肩に死球を受けて12日に道内の病院を受診。精密検査の結果「左肩甲骨亀裂骨折」の診断を受けて、同日の同戦を欠場していたが、帰福後の13日午後にみずほペイペイドームを訪れてグラウンドでキャッチボールと室内でマシン打撃を行った。「まあ大丈夫かなと。痛みはあるけど、病院の先生とも話してやっても問題ないとなった。あすから、やれること