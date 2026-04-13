冬眠明けのクマが出没するのを前に、神奈川県秦野市で住宅街でのクマ出没を想定した訓練が行われました。13日、秦野市の山に近い住宅街で実施されたのはクマの出没を想定した訓練で、警察や自治体が合同でドローンを使った捜索や緊急銃猟などの確認を行いました。去年、自治体の判断で緊急銃猟が可能となったことに加え、この時期は冬眠から目覚めたクマの活動が活発になることが予想されていて、住宅街での出没を前に警察と自治体