元「でんぱ組．inc」でタレント・最上もが（37）が13日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身の体型に言及してくる男性への“本音”をつづった。最上は「私に『痩せすぎ！男はみんなぽっちゃりが好きだよ」って言ってくる男性(40代が多い)が定期的に湧いてくるんですけど」と切り出すと「お前の好みに合わせようとしてないです」とピシャリ。「一般的にどう、とかいう話もどうでもいいです…。私は私自身が好きな体でいた