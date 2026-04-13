日本ハムから金銭トレードで中日の移籍した杉浦稔大投手（34）が13日、名古屋市内で入団会見を行った。背番号は「33」。「本日からドラゴンズの一員として、お世話になります。自分にとっては、大きなチャンスだと思う。しっかりゼロで帰ってくる投球を期待してほしい」中日は新外国人アブレウや勝ちパターンの左腕・橋本が負傷離脱。守護神・松山も左脇腹痛から復帰したばかりで万全ではなく、手薄だった救援陣の補強を模索