１４日の巨人戦（甲子園）に先発する阪神の才木浩人投手（２７）が１３日、甲子園球場で行われた投手指名練習に参加。巨人打線を警戒した。今季初めて聖地で行われる伝統の一戦だが、右腕は「変わりないんで、いつも通り行きます」と泰然自若の様子だ。７日のヤクルト戦（甲子園）では１６奪三振をマークしたが、前回登板の疲労は「問題ないっす」と余裕の表情。「いつも通りコンディション整えてってところだけですね」と話