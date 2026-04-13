3月28日の巨人戦で5年ぶりの完封13日のプロ野球公示で、阪神は前日に完封勝利を挙げた高橋遥人投手を抹消した。一度先発ローテーションから外れることになった。再登録は23日以降となる。高橋は今季開幕から絶好調を維持している。3月28日の巨人戦は9回112球で3安打無失点6奪三振で5年ぶりの完封勝利を挙げると、4月5日の広島戦は6回1失点の好投。そして、前日12日の中日戦も9回123球で10奪三振無失点の完封をマーク。防御率0.