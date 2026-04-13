奥手な性格ゆえに、恋愛に尻込みしてしまう男性は多いかもしれません。でも「不器用な人が好き！」と思う女性もいるとわかれば、がぜん勇気が湧きそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性278名に聞いたアンケートを参考に「『うぶなところが、むしろ素敵！』と感じる奥手な男性ならではの強み」をご紹介します。【１】将来を視野に入れて真面目に付き合おうとしてくれるところ「キスさえまだなのに、家族の行事に誘ってく