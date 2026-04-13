【モデルプレス＝2026/04/13】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が4月10日、自身のInstagramを更新。メンバーの山中柔太朗のInstagramフォロワー100万人突破を記念したショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】M!LK佐野「ビジュ良すぎ」親友との2ショットプリクラ◆佐野勇斗、山中柔太朗インスタ100万人記念で全身金に佐野は「柔太朗インスタ 100万人おめでとう！！！フォローしてくださった皆さんありがとうござ