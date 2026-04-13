高速データ通信容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」を期間限定で関東の私鉄駅などにて提供！KDDIおよびPASMO協議会、パスモは13日、オンライン専用の携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において特定の場所でもれなく高速データ通信容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」を期間限定でモバイルのPASMOが利用可能な関東の私鉄駅などにて2026年4月14日（火）から提供開始するとお知らせしています。第1弾とし