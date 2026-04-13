◆第４２回二十四万石賞・重賞（４月１２日、高知競馬場・ダート１９００メートル、重）１２頭が出走し、２番人気のプリフロオールイン（牡５歳、高知・打越勇児厩舎、父アニマルキングダム）が４馬身差をつけて逃げ切り、連覇を決めた。１年ぶりの実戦でユメノホノオとの高知３冠馬対決として注目を集め、追いかけてきたユメノホノオ、ポイントフォワードを直線で突き放し、完全復活を遂げた。勝ちタイムは２分３秒３。宮川実